Maggie Smith | morta a 89 anni la leggendaria attrice di Harry Potter e Downton Abbey

(Di venerdì 27 settembre 2024), la celebrebritca, è. Aveva 89. Il decesso è stata confermata dai figli Toby Stephens e Chris Larkin. In una dichiarazione condivisa con i media del Regno Unito, hanno affermato: “Èserenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre“. Conosciuta come la professoressa McGranitt nella serie di film di, lavinse due Oscar nel corso di una carriera che è durata ben sette decenni. L’interpretazione in “La strana voglia di Jean” le consegnò il suo primo Academy Award nel 1970, evento che si ripeté novedopo con il film California Suite al fianco di Michael Caine. Vinse anche quattro Emmy, tre dei quali per, e otto premi BAFTA.