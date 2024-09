Lodi escursione sulla via della cicogna bianca per scoprire il Parco Adda Sud

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Perle bellezze naturalistiche e faunistiche delsud dibasta seguire “La via”. Si tratta di un fine settimana di appuntamenti, promossi tramite la Federazione italiana amicibicicletta. Nell’ambito dei progettiProvincia di, “Cicl” e “Whest” , sono state organizzate due giornate di eventi dal titolo “Scopriamo insieme ilSud”. Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, dalle 10 alle 12.30, Fiab sarà in Piazza Castello acon un banchetto e con un percorso di bike agility per i più piccoli. Domenica 29 settembre 2024 partirà invece la ciclo“La via” . Iniziativa nata in collaborazione con la Provincia die organizzata con il Comitato Soci Coop/Tavazzano.