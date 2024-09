Juventus Giuntoli | Vlahovic non sarà mai un problema obiettivo è rinnovo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Ildiè un? No, un calciatore come lui con prospettive ancora importanti non può mai essere un, ilè un, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio“. Lo ha detto il managing director football dellaCristianoin una intervista al ‘Corriere della Sera’. “Il cambio all’intervallo di Juve-Napoli? Nel calcio di Thiago succede, nulla di particolare”, ha concluso il dirigente bianconero.: “Scudetto? Inter e Napoli favorite, Juve ha cambiato tanto” “Chi vince il campionato? Presto per dirlo, ma Inter e Napoli sono le favorite. Lo dice la storia, vince sempre la squadra più esperta. L’Inter lo è, il Napoli per il cambio strategia che ha fatto lo è diventata”, ha poi sottolineato il ds bianconero. “Abbiamo cambiato tanto, e quando lo fai rischi sempre.