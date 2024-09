Il Consiglio dei Ministri si riunisce | immigrazione sicurezza e sanità sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Oggi, venerdì 27 settembre 2024, alle ore 11.00, si apre a Palazzo Chigi una seduta deldeiche affronta questioni di spessore strategico per il Paese. Al cuore dell’incontro troviamo temi cruciali per il sistema economico e sociale: gestione dei flussi migratori, regolamentazione del lavoro straniero e la lotta alla violenza nel settore sanitario. Tuttoil costante controllo di unainternazionale che si intreccia con le necessità giuridiche del Paese. Flussi migratori: arriva il nuovo click day settoriale Una delle misure chiave in discussione riguarda la riforma del Decreto flussi. Il governo, pur rispondendo alle richieste sindacali, mantiene il sistema dei click day, ma con una svolta settoriale. Giornate dedicate esclusivamente ai settori più sensibili come l’agricoltura e il turismo permetteranno una gestione più oculata delle richieste.