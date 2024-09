Il commissario Delano | un detective tra colpa e redenzione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con Ile l’amor sacro, Doron Velt consegna ai lettori un romanzo che va oltre il tradizionale noir, esplorando temi spirituali, filosofici e metafisici. Uscito in libreria per l’editore Giovane Holden, il protagonista del romanzo è Bruno, unrazionale, ma anche profondamente riflessivo, che si trova a risolvere crimini con l’aiuto della chiaroveggente Eugenia Horvat – i quali poteri sovrannaturali restano per molto inspiegabili e fatui agli occhi del. Tuttavia, Il legame dei due protagonisti, sia personale che professionale, è al centro del romanzo: una relazione che porta con sé non solo la soluzione dei crimini, ma anche una riflessione sulla natura umana. Un legame che sembra nascere dalla casualità – prima in forma epistolare – ma che ha molto ha che fare con l’essenza e il passato di entrambi i personaggi.