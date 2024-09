Helmut Marko spiega l’addio di Daniel Ricciardo | Non era più lui si è perso quando è andato in Renault

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’attualità della F1 è stata scossa dalla notizia deldi. L’australiano non chiuderà la stagione con la Racing Bulls e, a partire dal prossimo appuntamento di Austin (USA) in programma dal 18 al 20 ottobre, ci sarà il neozelandese Liam Lawson. Una presa di posizione che è statata dal consulente della Red Bull,, in considerazione del legame tra la scuderia di Milton Keynes e la Visa Cash App RB. In un’intervista concessa a Motorsport-Total, il manager austriaco è stato estremamente chiaro: “Non era più lui, haquell’istinto aggressivo con cui faceva la differenza. Non so cosa sia successo e se lo avessimo saputo, lo avremmo aiutato“, ha dichiaratoin riferimento anel 2018 l’australiano lasciò la Red Bull. “C’era un evento nella piazza principale di Graz. Poi ci siamo seduti insieme e abbiamo raggiunto un accordo.