Farmaci sclerosi multipla | nuovi dati su efficacia a lungo termine per modulatore S1P

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti trattati con ozanimod,orale del recettore della sfingosina 1-fosfato (S1P), per le forme recidivanti di, idello studio di Fase 3 Daybreak dimostrano che la diminuzione dei tassi di perdita di volume cerebrale si è mantenuta nell'estensione in aperto (Ole). I pazienti che hanno ricevuto in modo continuativo il trattamento con ozanimod fino a 5 anni hanno infatti riportato tassi bassi e stabili di perdita del volume totale del cervello (Wbv) nei 60 mesi (variazione % media annualizzata dei minimi quadrati LSM rispetto al basale dello studio principale: Radiace, ?0,27; Sunbeam, ?0,35).