Dramma ai Mondiali di Ciclismo a Zurigo | muore la 18enne Muriel Furrer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il mondo dello sport e delè in lutto. All’età di diciotto anni è morta, la ciclista svizzera è caduta ieri, giovedì 26 settembre, durante la gara su strada femminile juniores, e ha riportato una grave ferita alla testa prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche.è purtroppo scomparsa oggi all’Ospedale Universitario di. “Con la scomparsa di, la comunità ciclistica internazionale perde una ciclista con un futuro luminoso davanti a sé – si legge nel comunicato ufficiale dell’Uci – L’UCI e il Comitato Organizzativo dei Campionati del Mondo disu Strada e Parasu Strada UCI 2024 esprimono le loro sincere condoglianze alla famiglia di, agli amici e alla sua Federazione Ciclistica Svizzera.