Dopo l’ennesima riforma della scuola che non cambia nulla propongo di eliminare le classi pollaio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Di fronte agli scenari apocalittici che si delineano nelle zone in guerra, meglio ripiegare sulle tragicomiche di casa nostra: la Camera ha approvatocon cui non sidi sostanziale. Togli il voto di condotta, metti il voto di condotta. Non si potranno avere pieni voti senza il 9. Col 5 ti boccio, col 6 rimandato a settembre. Grandi novità. Togli la votazione numerica, rimetti i giudizi sintetici alle elementari, con l’unico intoppo che dobbiamo chiederci a quale voto corrisponde un certo giudizio. Un semplice problema di conversione. Abbiamo perso il conto di quante volte le “riforme” si sono sof-fermate su tale questione affatto dirimente. Lo stesso è successo negli anni passati con gli esami di Stato: tantimenti per una situazione sostanzialmente stagnante.