Brutta Spal davanti a Ibra Col Milan un passo indietro

(Di venerdì 27 settembre 2024) SOLBIATE ARNO Si interrompe bruscamente la striscia positiva della, che cade a Solbiate Arno contro unFuturo che in precedenza non aveva mai fatto bottino pieno. Primo tempo da sbadigli, poi i biancazzurri sciupano una ghiotta occasione con D’Orazio e finiscono ko sotto i colpi di Hodzic e Traorè dopo il pareggio momentaneo di Arena. Si gioca sotto una pioggia battente,agli occhi dello stato maggiore del, dahimovic a Fonseca passando per Moncada. Mister Dossena cambia mezza squadra, inserendo Bassoli in difesa, Awua e Buchel a centrocampo, Bidaoui e Karlsson sul fronte offensivo. Restano in panchina sia Rao e Antenucci, autori di sette dei nove gol realizzati dallanelle prime cinque giornate.