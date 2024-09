Avete notato le vincite in puntata? Affari Tuoi scoppia il caso su Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Qual è il segreto diDead? L’ex ballerino di Amici è in onda su Rai Uno dallo scorso 2 settembre con lo storico gioco dei pacchi. Durante le puntate, a turno, uno dei venti concorrenti in rappresentanza delle regioni italiane sfida la sorte e il temutissimo Dottore sperando di portare a casa il premio più alto in palio, quello da 300 mila euro. Gli ascolti altissimi registrati finora dalla nuova edizione dihanno sorpreso tutti. E adesso c’è chi sostiene che dietro questo exploit ci sia un motivo preciso, ma non sarebbe né la simpatia né la bravura diDeè subentrato quest’anno al posto di Amadeus, ora sul Nove con Chissà chi, in onda alla stessa ora. Prima del debutto di De, c’era molta curiosità per capire quale sarebbe stata la reazione del pubblico.