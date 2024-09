Atletica leggera | il dirigente Luca Bertoli responsabile della selezione regionale ringrazia i suoi atleti Alla fine anche a Mantova è finita in gloria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)è terminata in. Lareggiana, che ancora una volta ho avuto l’onore di guidare in tradizionale maglia granata, ha vinto per l’ottava edizione consecutiva, l’Esagonale del Po, torneo nato nel lontano 1981 che ha celebrato la sua 38ª edizione. Ovviamente grazie a tutte le società reggiane per l’impegno e la collaborazione, bravi gli amici dell’Interflumina di Casalmaggiore che hanno organizzato l’evento". Così parladell’GuastReggiolo, ma in questo casoformazione reggiana che si è imposta in questo bel trofeo interche vede impegnate alcune società rivierasche. Quasi tutti i reggiani sono saliti sul podio nelle due categorie previste, cadetti e allievi e alcuni hanno pure stabilito il primato personale.