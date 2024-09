Atalanta adesso è l’ora di Zaniolo | la Dea ha bisogno dei suoi colpi e della sua qualità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) In occasione dell’assalto finale che l’ha provato (invano) ad architettare contro il Como c’è stato spazio anche per il giovanissimo attaccante dell’Under 23 Vanja Vlahovic – bravo a procurarsi il rigore poi trasformato da Lookman – ma non per Nicolò. L’attaccante italiano che la Dea ha prelevato in estate dal Galatasaray è rimasto seduto in panchina per novanta minuti nel match contro i lariani, dopo averne giocati venti nella sfida di Champions League del Gewiss Stadium contro l’Arsenal di quattro giorni prima (giovedì 19 settembre). Questa è stata la decisione di Gian Piero Gasperini che, sì, può sorprendere ma soltanto fino ad un certo punto. Perché a conti fatti non ci troviamo di fronte a nessun tipo di bocciatura. Anzi.