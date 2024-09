Asfalti | ecco dove saranno fatti i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un investimento di 850mila euro per il nuovo pianonel Comune di Vallefoglia. E’ quanto annunciato dal sindaco, Palmiro Ucchielli e dall’assessore aiPubblici, Angelo Ghiselli, in seguito all’approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo per la manutenzione stradale della viabilità comunale. Un investimento possibile grazie alle risorse derivate dall’avanzo di amministrazione 2022/2023, che prevede di intervenire in diverse zone del territorio. In particolare, a Capponeinteressate dai, via dei Partigiani, via Aldo Moro, via della Resistenza e via dei Ciliegi; a Montecchio parte di via San Michele e le vie Gulino Placido, Bixio, Re dei Gatti e Cattaneo, mentre a Morciola sarà asfaltata via Bramante.