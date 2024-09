Arrestata per il furto di una collanina d’oro a un’anziana ultranovantenne

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pescara - La donna di 57 anni, fermata dopo il colpo, è stata trasferita nel carcere di Chieti. Ilè avvenuto in un'abitazione vicino all'ospedale. A Pescara, la polizia ha tratto in arresto una donna di 57 anni per ildi unad'oro ai danni di un'anziana. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, quando la ladra è stata sorpresa poco dopo aver sottratto il gioiello alla vittima, all'interno di un'abitazione situata nei pressi dell'ospedale. La segnalazione è giunta al 112 grazie all’intervento di alcuni cittadini che, dopo aver notato la donna in fuga, hanno deciso di inseguirla e allertare le forze dell’ordine. Gli agenti delle Volanti, subito accorsi sul luogo, sono riusciti a individuare e bloccare la 57enne mentre cercava di fuggire con il bottino.