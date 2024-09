Aeffe corre in Borsa +9% con cessione profumi Moschino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)rimbalza in, in rialzo dell'11% a 0,77 euro per azione in scia all'annuncio delladeia Euroitalia per 98 milioni di euro. Euroitalia, ricorda una nota, è uno dei principali player globali nell'ambito della produzione e della distribuzione di fragranze e cosmetica e già collaborava con il branddal 1987, con la creazione di fragranze comeby, must-have degli anni 80, Cheap & Chic byche richiama la silhouette di Olivia di Braccio di Ferro, Glamourous Fruity Floral dalla boccetta a forma di cuore, Toy 2 con il flacone orsetto, Gold Fresh Couture, lo spray tutto oro, fino all'ultima fragranza Pearl lanciata sul mercato nell'ultimo anno.