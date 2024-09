Addio Maggie Smith indimenticabile Professoressa McGranitt e molto di più

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di, attrice britannica acclamata e vincitrice di numerosi premi. Nata il 28 dicembre 1934 a Ilford,ha dedicato oltre sei decenni alla sua carriera, diventando un’icona sia sul palcoscenico che sul grande schermo. Amatissima per i suoi ruoli in film come Gosford Park e la saga di Harry Potter, dove interpretava la carismaticaha vinto due Oscar, uno come miglior attrice per La strana voglia di Jean (1969) e uno come miglior attrice non protagonista per California Suite (1978). Tra gli altri riconoscimenti, ha vinto cinque BAFTA e tre Golden Globe, dimostrando una versatilità unica che le ha permesso di eccellere in generi sia drammatici che comici.