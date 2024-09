A ruba i biglietti per la curva ospiti Attesi più di 700 tifosi ternani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) La sfida di domenica si preannuncia di alto livello non solo per i valori in campo, tra due squadre con giocatori importanti e nelle zone nobili del girone B, ma anche a livello ambientale. Si prevede, infatti, il pubblico delle grandi occasioni per tanti motivi: la terza vittoria consecutiva del Cavallino riporterà tanta gente allo stadio; l’avversaria è di quelle fascinose, con tanti precedenti nella storia e un’antica rivalità; e il calcio d’inizio, finalmente, è in programma nel pomeriggio (ore 14) dopo i primi sei turni tutti di notte. E poi perché ainon è stata imposta alcuna limitazione particolare, dal momento che la gara non era stata inserita tra quelle a rischio dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive.