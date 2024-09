Valeria Graci la rivelazione da brividi sul figlio | Ha un disturbo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 26 settembre 2024) Personaggi Tv.. L’attrice e comica è stata ospite del programma “La fisica dell’amore”, condotto da Vincenzo Schettini su Rai 2. Nel corso della puntata, lasi è lasciata andare ad unadasul, che ha emozionato sia il conduttore che il pubblico di Rai 2. (Continua) Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, Kledi a cuore aperto parla della malattia delLeggi anche: Calcio sotto choc, operato al cuore il giovane giocatore della Juventus: come sta Chi èè un’attrice e comica di origini siciliane. In passato ha formato insieme a Katia Follesa il duo comico Katia &. Per dieci anni ha fatto parte del cast di alcune trasmissioni tv come “Colorado Cafè”, “MTV Comedy Lab”, “Zelig Circus”, “Scherzi a parte” e “Sputnik”. Il duo si è sciolto nel febbraio 2012.