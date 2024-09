Titanic la tragedia che affascina da oltre 100 anni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) A100dal suo tragico naufragio dove persero la vita1.500 persone, ilcontinua a esercitare un fascino unico. In un’intervista a James Cameron, il regista della pellicola con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet ha dichiarato come la nave abbia assunto negli«un grande valore metaforico, nonché mitologico, nella coscienza umana. Secondo i ricercatori che ancora oggi si occupano della, il fascino delè il risultato dell’interesse umano per le storie dei passeggeri e per le circostanze uniche del naufragio. L’uso della radio e la fotografia, ma anche le testimonianze dei 700 sopravvissuti alla, hanno infatti permesso decenni di studi e analisi: come e perché la nave affondò, dove e quando si spezzò in due, quali storie sopravvissero e quali andarono perse in mare.