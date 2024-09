Thunderbolts* – Lewis Pullman stuzzica i fan con la presenza di un vero costume Marvel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024)dellaha un segreto che aleggia da molto tempo (forse due, se contiamo anche l’asterisco). Le chiacchiere sul film hanno a lungo puntato all’arrivo di The Sentry dellanel film, un ruolo che originariamente era per Steven Yeun prima che abbandonasse il film. Ora laha arruolato la star di Top Gun: Maverick e Salem’s Lotper la parte, che continuano a chiamare semplicemente “Bob” nei materiali di marketing. I fan sanno che a un certo punto verrà rivelato ilposto di Bob nell’MCU e diventerà The Sentry, e anchestesso ha un’anticipazione in merito. Parlando con ComicBook in un’intervista per l’imminente Salem’s Lot, abbiamo chiesto all’attore del teaser trailer diappena uscito questa settimana e se il suo personaggio “Bob” potrebbe liberarsi dei camici che lo hanno definito finora nel marketing.