Svolta nella tutela della salute | farmaci gratuiti un vantaggio da chiedere subito

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 26 settembre 2024) È possibile inviare domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sui. Ecco la procedura che fa risparmiare tantissimi soldi. Il ticket è il contributo che i cittadini devono versare per contribuire alla spesa relativa al costo delle prestazioni e dei servizi sanitari di cui usufruiscono. In particolare, il pagamento del ticket è dovuto per le visite mediche specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, per le prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti e non seguite da ricovero e per le cure termali. Moltissime persone hanno diritto ad acquistarein maniera gratuita (informazioneoggi.it)I, invece, sono suddivisi in due fondamentali classi, la A e la C. Alla prima appartengono i medicinali essenziali e quelli che servono per la cura delle patologie croniche.