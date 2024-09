Strage familiare a Nuoro morti anche il figlio più piccolo e il vicino di casa

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024)in due diverse abitazioni a. Un operaio forestale di 52 anni, Roberto Gleboni, dopo una lite in un appartamento in via Ichnusa, ha ucciso la moglie, Giusi Massetti, 43 anni, la figlia maggiore, Martina, 25 anni e ilpiù, Francesco, di 10 anni. L’altro, di 14 anni, sotto shock, è stato colpito di striscio. L’uomo ha poi aperto il fuoco contro undi, il 69enne Paolo Sanna, incontrato sul pianerottolo mentre usciva dilui deceduto a causa delle ferite riportate. Subito dopo, l’operaio è andato in via Gonario Pinna, nell’abitazione della madre, l’84enne Maria Esterina Riccardi, sparandole e ferendola alla testa (per lei 30 giorni di prognosi). Quindi il 52enne si è tolto la vita rivolgendo l’arma contro se stesso.