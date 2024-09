Spalletti | Ho fatto una brutta figura agli Europei ma ho avviato un’operazione di riscatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ct dell’Italia Lucianoè stato ospite in un convegno presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna sulla neurologia pediatrica.: «una, ma hodi» L’allenatore havisita ai malati e ai volontari sanitari, spiegando in merito alla salute dei suoi giocatori: «I miei calciatori debbono sentire che voglio loro bene, per me è fondamentale. Io sono colui che ha, ma haditramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio». Due successi consecutivi per l’Italia in Nations League Scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport: Con Israele non abbiamoun passo avanti, ma nemmeno uno indietro, rispetto alla prova con la Francia, e questa è già una buona notizia.