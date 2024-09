Serie C senza un attimo di sosta c’è già l’arbitro di Benevento-Juventus Next Gen

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calendario fitto dellaC che stasera vedrà andare in scena il sesto turno di campionato non concede undie ancora prima di affrontare il Monopoli ilgià conosce il nome deldella sfida contro laGen del 30 settembre. A dirigere la gara contro i bianconeri è stato designato Andrea Ancora di Roma 1, un quarto anno tra i più promettenti della Can della terza. Il fischietto laziale ha un precedente con i giallorossi che risale alla scorsa stagione nel 2-1 al “Ciro Vigorito” contro il Taranto. Ancora sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Daniele Sbardella di Belluno; quarto uomo Domenico Castellone di Napoli. L'articoloundi, c’è giàdiGen proviene da Anteprima24.it.