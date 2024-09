Scalinata crollo di una parte | Chiesto il risarcimento danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Ieri abbiamo messo in sicurezza l’area, inoltre c’è andata una ditta per bloccare la spinta del muretto". È quanto dice l’assessore Paolo Renna suldel pianerottolo dellatra via Ettore Ricci e viale Carradori. "Come Comune – aggiunge – abbiamo fatto richiesta dialla Protezione civile nazionale, perché ilè stato causato dall’ondata di maltempo che ha colpito la città in questi giorni, la spinta della terra è stata probabilmente dovuta dalle ultime piogge. Oggi abbiamo presentato la richiesta alla Protezione civile nazionale, ma non conosco i tempi. Vogliamo – conclude l’assessore – il ripristino della funzionalità e che sia il più veloce possibile".