Roma-Athletic Bilbao Mancini | Dovevamo essere più attenti su palla inattiva

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte con giocatori di gamba. Il secondo l’abbiamo iniziato bene, potevamo andare 2-0 ma non è andata. Loro hanno cambiato molto davanti, noi ci siamo abbassati ma non hanno creato molto. Siamo arrabbiati per aver preso gol su, potevamopiù svegli”. Così Gianlucaai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 train Europa League. “L’atteggiamento del pubblico? Lo capiamo, ci è dispiaciuto moltissimo quello che è successo. Non dobbiamo nasconderci, De Rossi era fondamentale, ci dispiace ma ora dobbiamo fare risultati per rappacificare tutto”, ha concluso il difensore.: “piùsu” SportFace.