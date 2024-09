RoboCop | la serie tv aggiunge showrunner e James Wan come EP

Leggi tutta la notizia su cinefilos

LaTV live-action su RoboCop, in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, ha aggiunto due creativi chiave. Peter Ocko, i cui crediti includono Lodge 49, Elementary e Pushing Daises, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo e showrunner, mentre il veterano del cinema horror James Wan, che ha contribuito a supervisionare l'imminente thriller Teacup della Peacock, è salito a bordo come altro EP. Anche i partner di Wan, Michael Clear e Rob Hackett, saranno produttori esecutivi. Nella futura serie televisiva, come nel film originale del 1987 con Peter Weller, "un gigantesco conglomerato tecnologico collabora con il dipartimento di polizia locale per introdurre un agente tecnologicamente avanzato per combattere il crimine in aumento – un poliziotto che è in parte uomo e in parte macchina".