Quasi 50 anni passati nel braccio della morte assolto a 88 anni | l’odissea dell’ex pugile giapponese

(Di giovedì 26 settembre 2024) Scagionato, innocente, a più di 50dall’incriminazione. Se ci lamentiamogiustizia in Italia, forse è il caso che leggiamo la storia di questo ex, arrestato nel secolo scorso con l’accusa di quadruplice omicidio e oggi, a 88, di cui moltinele riabilitato con tante scuse. Iwao Hakamata – che ha trascorsomezzo secolo dietro le sbarre prima che nuove prove lo facessero uscire di prigione nel 2014 – era iniziato lo scorso ottobre presso la corte distrettuale di Shizuoka, con i pubblici ministeri che chiedevano la condanna a. Si trattaquinta volta in Giappone dal dopoguerra a oggi, che i nuovi processi si concludono con l’assoluzione dopo l’applicazionepena capitale.