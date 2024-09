Napoli-Palermo | tutto su formazioni e dove vedere la sfida di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi Antonio Conteilnei sedicesimi di finale della2024/2025. Gli azzurri, dopo aver eliminato il Modena ai rigori, affrontano i siciliani in una partita secca, con la vincente che accederà agli ottavi di finale,affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. Il match è in programma giovedì 26 settembre 2024, alle ore 21:00, presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di. Le probabilidiAntonio Conte è pronto a fare turnover, dando spazio a diversi giocatori che hanno avuto meno minutaggio in questo avvio di stagione. In porta giocherà Caprile, che sostituirà l’infortunato Meret anche in campionato. In difesa, debutto stagionale per Rafa Marin. Gilmour potrebbe giocare al fianco di Lobotka a centrocampo. In attacco spazio a Neres, Raspadori, Ngonge e Simeone.