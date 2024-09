Napoli-Palermo ecco le probabili scelte di Conte | è rivoluzione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per la sfida di domani sera di Coppa Italia del suocontro il, Antonioha preso queste importanti decisioni. Dopo il pari rimediato sabato scorso all’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta, ilsta per scendere di nuovo in campo. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani sera nel secondo turno di Coppa Italia contro una squadra del campionato di Serie B, ovvero ildi Alessio Dionisi. Il, ovviamente, ha tutti i favori dei pronostici, anche se dovrà prestare la massima attenzione al. Lo stesso Antonio, di fatto, punta tanto alla Coppa Italia, vista la mancata partecipazione degli azzurri alle varie competizioni europee.perché il tecnico pugliese ha deciso di compiere notizie importanti.