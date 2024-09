Napoli-Monza arriva la decione ufficiale | il comunicato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) In casa, in attesa della sfida di questa sera col Palermo, bisogna registrare una notizia importante del match con ildi Nesta. Ilgiocherà questa sera il secondo turno di Coppa Italia contro il Palermo di Alessio Dionisi. Gli azzurri, di fatto, hanno sì l’obiettivo di tentare di vincere questo trofeo, ma allo stesso tempo Antonio Conte ha tutta l’intenzione di modificare in maniera quasi tolare il suo undici titolare. A differenza della sfida di sabato scorso dell’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta, infatti, Antonio Conte dovrebbe effettuare la bellezza di 10 cambi. Praticamente, rispetto alla sfida contro la ‘Vecchia Signora’, il solo inesauribile Lobotka dovrebbe essere l’unico titolare confermato. Domenica prossima, infatti, gli azzurri sono attesi da un’altra sfida di campionato molto importante, ovvero quella coldi Alessandro Nesta.