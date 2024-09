LIVE PSG-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | bianconere in vantaggio con Cantore nei primi 45?

Leggi tutta la notizia su oasport

45? Fuori anchetra le juventine e dentro Vangsgaard. 45? Partito il secondo tempo. Cambi per Abriel: Gilbert e Guilly fuori per Leuchter e Des Almeida. 19:49 Squadre in campo per il secondo tempo. 19:45 Sono fin qui 6 i tiri totali del PSG contro i 7 delladi cui rispettivamente 1 e 2 in porta. Pari (3-3), invece, i tiri fuori dallo specchio. Statistiche, in realtà , che non rispecchiano troppo l'andamento del match. Nonostante negli ultimi 5 minuti la squadra allenata da Abriel si sia affacciata nell'area avversaria, le azioni veramente pericolose per la difesa juventina sono state solamente 2: il tiro di Katoto respinto da Calligaris e la palla vagante su punizione battuta da Geyoro. Prestazione di altissimollo quella vista fin qui delle ragazze allenate da Massimiliano Canzi.