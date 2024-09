L’infertilità in aumento | Colpa di pesticidi smog radiofrequenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Attenzione a tenere il cellulare in tasca se si vuole mettere al mondo un figlio. "L’esposizione alle radiazioni delle onde elettromagnetiche potrebbe esercitare effetti dannosi sulla spermatogenesi e la qualità degli ovuli. Il telefonino dovrebbe essere tenuto lontano dagli organi vitali, ossia cervello, cuore e organi riproduttivi. Meglio usare il vivavoce in auto o gli auricolari col filo", afferma Pasquale Bilotta, direttore del Centro Fecondazione Assistita “Alma Res“. Il luminare, riflettendo sul problema della denatalità, suggerisce che fra le cause, oltre a quelle economiche, sono da annoverare le crescenti difficoltà di concepimento. "Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie è infertile, condizione che dipende in egual misura da entrambi i sessi".