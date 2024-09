L’appello della comunità internazionale per un cessate il fuoco in Libano

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Durante un’assemblea d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un gruppo di una decina di Paesi ha chiesto unildi 21 giorni lungo il confine tra Israele e, mentre gli Stati Uniti e i Paesi arabi lavorano per prevenire lo scoppio di una guerra regionale e per riprendere i colloqui tra Israele e Hamas, che sono in fase di stallo. La proposta è stata firmata da Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Unione europea, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Australia, Canada e Giappone. In un comunicato congiunto, i Paesi hanno affermato che «la situazione frae Israele» che va avanti da quasi un anno, dopo il 7 ottobre, «è intollerabile e presenta un rischio inaccettabile di una più ampia escalation, che non è nell’interesse di nessuno».