La pagella di Napoli – Palermo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilcon le seconde linee, con una prestazione impeccabile liquida ile si qualifica agli ottavi di finale di coppa Italia contro la Lazio di Baroni.5 – 0 Ho visto questo: Caprile 6: Partita di normale amministrazione. Mazzocchi 6: Solita partita di grande generosità. Rafa Marin 6,5: Debutta dal primo e disputa una buona partita, unico svarione per calo di concentrazione. Juan Jesus 7: Normale amministratore contro gli attaccanti siciliano, mezzo voto in più per il gol che chiude definitivamente la partita. Spinazzola 7: Prima mezz’ora devastante, manda in tilt la difesa palermitana, ritorna umano nella ripresa. Gilmour 6,5: Prestazione di una tranquillità olimpica, buon debutto. Lobotka 7: L’unico calciatore confermato da Conte anche in coppa Italia e per 55 minuti domina come sempre il centrocampo azzurro.