Enna bassa resta senza acqua si rompe ancora una conduttura

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un’altra rottura della condotta idrica si è verificata, questa volta nella zona di contrada Girgia, nel territorio di, causando la mancanza d’. La società Siciliacque ha informato che intorno alle 4 di questa mattina si è registrato un guasto lungo la, e di conseguenza, da oggi e per le prossime 36 ore, non sarà possibile garantire la normale distribuzione dell’nel Comune di Calascibetta e nell’area Industriale del Dittaino, secondo la programmazione prevista. Per quanto riguarda il Comune di, non sarà possibile garantire la fornitura d’in alcune aree die nelle zone circostanti.