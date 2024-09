Derby della Lanterna | la Sampdoria supera il Genoa ai rigori fatale l’errore di Zanoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladi Andrea Sottil si impone suldi Alberto Gilardino ai calci di rigore, conquistando l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. La gara, combattuta e intensa, si è chiusa sull’1-1 nei tempi regolamentari, per poi essere decisa dai. Pinamonti apre le marcature, Borini risponde Ilpassa in vantaggio dopo soli 9 minuti grazie a Pinamonti, che sfrutta un errore in fase di costruzione di Romagnoli e, servito da Badelj, trova la rete con un preciso tiro. Lanon si lascia intimorire e reagisce con determinazione: prima Coda, poi La Gumina si rendono pericolosi, ma trovano sulla loro strada un ottimo Leali, protagonista di diverse parate decisive.