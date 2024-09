Barcellona Flick sul possibile arrivo di Szczesny | Ci serve un portiere di esperienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Hansi, tecnico del, non si è voluto sbilanciare suldi Wojciech, ma ha commentato la situazione portieri dopo l’infortunio di Marc-André Ter Stegen: “Ciun altro. Pena ha 25 anni e gli altri sono molto giovani, perciò abbiamo bisogno dise dovesse succedere qualcosa“. Neppure l’exdella Juventus aveva voluto esprimere un pensiero, limitandosi a dire che “sarebbe irrispettoso non considerare la proposta del“. Le due parti sembrano essere vicine all’accordo, ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale e a difendere i pali dei catalani per i prossimi impegni sarà Inaki Pena.suldi: “Ciundi” SportFace.