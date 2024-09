Autonomia differenziata | domani Oliviero in Corte di Cassazione per depositare i quesiti referendari

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 26 settembre 2024) Napoli.mattina il Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro, in qualità di delegato alla presentazione della delibera per la Regione Campania, si recherà alladiperi dueper l’abrogazione della legge sull’. Essi sono stati votati dai cinque consigli regionali di Campania, capofila, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana. “Siamo dalla parte dell’Italia unita, supportando una forma politica di coesione che preveda sostegno alle fasce deboli e cura dei cittadini. Il Consiglio regionale della Campania è capofila in questa battaglia di dignità. Ci ritroveremo a Roma,mattina, Presidenti e delegati delle cinque regioni a guida centrosinistra”, ha affermato il Presidente Gennaro