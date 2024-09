Atp Pechino 2024 Sinner | Contento della mia prestazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sonomia“. Queste le parole di Jannikha commentato a caldo la vittoria sul cileno con cui ha aperto il suo cammino nel torneo Atp 500 didove è campione in carica. “Nicolas ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita“, ha aggiunto l’azzurro, che ha ottenuto la 56esima vittoria su 61 partite giocate nel circuito maggiore nel. L’altoatesino si è mostrato particolarmente soddisfatto del rendimento al servizio al termine di un match in cui ha perso solo otto punti su 45 quando ha messo in campo la prima: “Ha funzionato bene, ma con la seconda devo migliorare. Abbiamo cercato di lavorare molto duro e di cambiare qualcosa.