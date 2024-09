50 Cent produrrà una docuserie per Netflix sullo scandalo Puff Daddy ecco i dettagli del progetto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il celebre rapper e produttore discografico 50ha deciso di realizzare una docu-serie perinrata sul controverso caso di Sean “Diddy” Combs. La serie, attualmente in fase di produzione, sarà diretta dalla statunitense Alexandria Stapleton, nota regista e produttrice esecutiva che ha già realizzato, con successo, diversi documentari per la televisione. Questa docu-serie vuole esplorare e approfondire le vicende più oscure e poco conosciute che ruotano attorno alla figura del rapper e produttore Sean “Diddy” Combs, una delle personalità più influenti dell’industria musicale. Sarà suddivisa in episodi, di durata ancora da definire, che ripercorreranno non solo gli eventi mediatici, ma anche il contesto personale e professionale di Combs. Il rapper Sean Diddy Combs. Fonte e Autore: Ricky Vigil M / Justin e Palmer per Getty Images.