Ultima Generazione | sorveglianza speciale per Giacomo parte il mailbombing per chiedere la revoca

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il mailbombig è diretto alla Questura di Roma che ha chiesto l’applicazione della misura di prevenzione Roma 25/09/2024: Il 14 ottobre il Tribunale di Roma deciderà se dare seguito alla richiesta della Questura di Roma di applicare lanei confronti diBaggio Zilio, membro die consulente legale veneto. Abbiamo lanciato un mailbombig alla Questura di Roma, perdi ritirare la richiesta. Qual è la colpa di? Aver presoalle proteste non violente di. “Qui sta crollando tutto e non lo diciamo noi, lo dice la comunità scientifica, e se vediamo le misure del governo che cosa sta facendo ? Uno stato comincia ad aumentare la repressione quando si sente insicuro. Se la popolazione non può più criticare, allora questa non è una situazione democratica.