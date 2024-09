Tv in lutto addio al famoso attore dell’amata serie

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi Tv. Il notoè morto lo scorso 5 settembre 2024 quando un male improvviso gli è stato fatale: aveva 67 anni. L'agenzia che lo rappresentava ha comunicato la drammatica scomparsa solo a funerali avvenuti. L'interprete ha recitato in diversi telefilm polizieschi già a partire dagli anni 70?. Non solo, l'artista era anche un abiledi teatro e un doppiatore di successo. Jacques Breuer è morto,alla star de "Il commissario Rex" L'tedesco Jacques Breuer è morto a Monaco di Baviera all'età di 67 anni. La causa della sua morte è stata un ictus, un evento che ha colto di sorpresa fans e colleghi.