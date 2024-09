Tutto pronto per l’invasione di terra in Libano lo rivela l’esercito di Netanyahu Dall’Egitto all’Iran coro di condanna | Israele vuole la guerra totale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sembraperdidinel sud del. Con gli intensi bombardamenti che continuano senza sosta da quattro giorni per spianare le difese di Hezbollah e le truppe che hanno raggiunto il fronte, appare sempre più vicino l’inizio dell’operazione dida parte delisraeliano (IDF). Anzi, secondo quanto riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan, i preparativi sarebbero quasi delultimati, tanto che il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha incontrato i soldati che si stanno addestrando per uno scenario di invasione di, che potrebbe partire da un momento all’altro. Ancor più diretto è stato il capo del Northern Command, il maggiore generale Uri Gordin, secondo cui lo scontro con Hezbollah è entrato in una “fase diversa” e che l’IDF deve essereper una “manovra di”.