The Boys | un nuovo ingresso di alto profilo nel cast della quinta stagione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) The: undinelEntertainment Weekly ha rivelato che la5 di Theha scelto Daveed Diggs per un ruolo misterioso nella serie Prime Video vietata ai minori. L’attore è noto soprattutto per aver recitato in Hamilton (che era già un successo ma è diventato un fenomeno globale grazie a Disney+) e annovera tra i suoi numerosi ruoli cinematografici e televisivi film come Snowpiercer, La sirenetta e Velvet Buzzsaw.Non è la prima volta che si aggira nelle vicinanze di un progetto di supereroi, poiché si ritiene che fosse uno dei favoriti per interpretare Ben Grimm/La Cosa in The Fantastic Four: First Steps dei Marvel Studios. Quel ruolo alla fine è andato a Ebon Moss-Bachrach.