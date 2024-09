Suv fuori strada lungo la Pontina | feriti marito e moglie Lui guidava ubriaco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lunedì sera, la statale, all’altezza dello svincolo per Piccarello ePiscina Scura, è stata teatro di un ennesimo incidentele. Un SUV Range Rover Evoque, con a bordo una coppia diretta verso Sabaudia, ha affrontato la rotatoria a velocità eccessiva e, complice la pioggia, è uscito didopo aver urtato il rondò. Accertamenti e conseguenze I Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti sul posto, hanno accertato le responsabilità del conducente, aggravate dalla positività all’alcol con un tasso più di due volte e mezzo superiore al limite consentito. Sia il conducente che la sua compagna sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, ma non hanno riportato gravi conseguenze fisiche. Tuttavia, il conducente è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.