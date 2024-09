Spal l’attacco è top Ma la difesa fa acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo cinque giornate, non si può dire che Andrea Dossena non abbia mantenuto promesse e premesse. Giunto a Ferrara con un vissuto di allenatore votato alche regala molti gol sia all’attivo che al passivo, aveva garantito unaoffensiva e propositiva. Ebbene, questo ha prefigurato e questo sta dando. I biancazzurri sono titolari sia del migliore attacco del girone con 9 reti segnate che della peggiore(10, alla pari col fanalino Legnago ancora al palo). Non è unazemaniana in senso strettamente tattico, perchè il pressing è meno spinto e altre differenze sono visibili, però lo è per spirito, alti e bassi di risultati, spettacolarità di manovra offensiva e difficoltà difensive. Mai un clean sheet, nemmeno sul 2-0 contro un Carpi manovriero ma modesto nelle punte. E’ qui che ladeve migliorare, e che Dossena deve dare più certezze ed equilibri.