Sean Combs e il beh si sapeva dei saperlalunghisti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non so cosa decida di far vedere l’algoritmo a voi, ma nell’ultima settimana, qualunque cosa io apra, ci sono solo due notizie sulle quali mi saltano fuori articoli, video, commenti, ripescaggi d’archivio. Sono due notizie distanti – una ad Avignone e l’altra a New York – e apparentemente di diversissima ambientazione: una riguarda una signora francese che nessuno aveva mai sentito nominare, l’altra un musicista famosissimo. Parrebbero avere in comune solo il riguardare reati sessuali: la signora sarebbe stata violentata per anni da sconosciuti convocati dal marito che organizzava questi rituali dopo averla drogata; il rapper invece è accusato di sfruttamento della prostituzione, traffico di esseri umani e altre meraviglie. Ma la cosa che hanno in comune per me è che mi fanno pensare a un paragrafo che scrisse Edmondo Berselli nel 2003.