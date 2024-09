Roma 29 Settembre camminata solidate a Villa Borghese | torna Fitwalking for AIL

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domenica 29– Parco dei Daini appuntamento con l’ottava edizione dellafor AIL,solidale non competitiva promossa daAIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – sezione diper raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Lafor AIL – nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, è una importante iniziativa di sensibilizzazione sociale che conta ben 35 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud.